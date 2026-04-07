Estados Unidos dice haber bombardeando la isla de Jarg, punto clave iraní en Ormuz

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Redacción Internacional, 7 abr (EFE).- Estados Unidos ha bombardeado «docenas» de objetivos militares iraníes en la estratégica isla de Jarg, clave para el abastecimiento de petróleo de Irán en el estrecho de Ormuz, según informaron fuentes oficiales estadounidenses a la cadena de televisión Fox.

«Estados Unidos atacó decenas de objetivos militares en la isla de Jarg durante la noche», declaró al canal un funcionario estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones con apoderarse de esta isla iraní, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán. EFE

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