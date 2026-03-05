Estados Unidos dice que ha atacado un buque portaviones de drones en Irán

Miami (EE.UU.), 5 mar (EFE).- Estados Unidos afirmó este jueves que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán «aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial».

«Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas», dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper. EFE

