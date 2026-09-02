Estados Unidos dona a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos

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La Paz, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos donó este miércoles a las Fuerzas Armadas de Bolivia 12.500 raciones secas y 1.000 escudos de protección que contribuirán a «mejorar» las capacidades operativas de esa institución, destacaron las autoridades bolivianas.

La donación llegó a Bolivia en un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una aeronave utilizada para operaciones de transporte estratégico y misiones de asistencia, según informó la Embajada del país norteamericano en La Paz en un comunicado de prensa.

La entrega fue realizada por la ministra consejera de la Embajada estadounidense, Amanda Porter, al ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, en el aeropuerto internacional de El Alto, que sirve a La Paz.

«Bolivia, como miembro fundador del Escudo de las Américas, es un amigo importante para nosotros en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen. Y la llegada de este avión, de este apoyo es un símbolo tangible de este apoyo y de nuestra relación», declaró Porter.

Por su parte, Justiniano destacó que las «12.500 raciones secas y 1.000 escudos» entregados «van a contribuir a mejorar las capacidades operativas» de las Fuerzas armadas bolivianas.

«Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando y lo vamos a utilizar para fortalecer el trabajo que estamos haciendo por el bien de nuestra patria», agregó el ministro.

Desde que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, su Gobierno inició un proceso para restablecer las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008.

Ese año, el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al embajador estadounidense, Philip Goldberg, y posteriormente también a las agencias de cooperación y antidrogas de EE.UU., acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

La alianza del Escudo de las Américas fue suscrita en marzo por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, a los que luego se sumaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE

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