Estados Unidos dona puente a Guatemala valorado en 2,5 millones de dólares

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos, mediante su Comando Sur, donó este jueves un puente a Guatemala valorado en 2,5 millones de dólares, según confirmaron fuentes oficiales.

La entrega fue realizada por el general de la Guardia Nacional de Arkansas, Olen Bridges, en Ciudad de Guatemala, quien detalló que la estructura es un puente de despliegue rápido.

Bridges indicó en una conferencia sin acceso a medios y con la presencia del presidente local, Bernardo Arévalo de León, que el puente donado «es una herramienta vital para mitigar el impacto de los desastres naturales» y que servirá para cuando una comunidad quede incomunicada.

De acuerdo al general de la Guardia Nacional de Arkansas, Estados Unidos ha apoyado desde 2021 a la fecha a Guatemala con 234 proyectos de asistencia humanitaria por un monto de 25,5 millones de dólares.

El puente fue entregado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en la sede de la entidad, donde Arévalo de León resaltó la importancia de contar con «aliados» para las emergencias.

El presidente expresó su «más sincera gratitud al Gobierno y pueblo de Estados Unidos, pero de manera especial al Comando Sur por esta importante donación».

La implementación del puente en situaciones de emergencia estará a cargo del Ejército, según confirmó el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

Según cálculos oficiales, más de la tercera parte de los 340 municipios del territorio guatemalteco, específicamente 140, es proclive a sufrir inundaciones y derrumbes a causa de las lluvias y desastres naturales. EFE

