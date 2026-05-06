Estados Unidos e Irán cerca de un acuerdo, según Axios

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Redacción Internacional, 6 may (EFE).- Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní, según informó este miércoles el portal estadounidense Axios.

«La Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas sobre el tema», señala Axios.

De acuerdo con el portal, Estados Unidos espera «respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas». EFE

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