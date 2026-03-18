Estados Unidos e Israel atacan una refinería de gas en el sur de Irán

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería, de quien la agencia no especificó su nombre.

El responsable alertó a los ciudadanos de que se abstengan de acercarse al lugar del incidente y mantengan la calma.

Precisamente, el Ejército de Israel anunció la madrugada de ayer, martes, una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán tras detectar el lanzamiento de misiles iraníes hacia territorio israelí.

El pasado 14 de marzo, Estados Unidos atacó la isla iraní de Jarg, considerada el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, tras lo que Irán amenazó con destruir «toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos» en Oriente Medio si sus instalaciones volvían a ser atacadas.

Después de ese ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio y afirmó que fueron “aniquilados” todos los objetivos militares en la isla. EFE

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