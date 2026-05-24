Estados Unidos envía asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico a Bolivia

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Washington, 23 may (EFE).- Estados Unidos anunció este sábado que ha estado proporcionando a Bolivia asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz, que enfrenta una crisis de casi un mes y ha provocado desabastecimiento.

El Departamento de Estado de EE.UU. a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental recalcó hoy su apoyo a Paz, que asumió la presidencia hace poco más de seis meses.

En su cuenta de X, la Oficina dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump está entregando al país suramericano alimentos de emergencia, así como medicinas, como parte del respaldo a La Paz que trata de lidiar con los incidentes y los bloqueos de carreteras.

La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz.

Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.

Este sábado, Paz dijo que busca llevar alimentos a las ciudades más afectadas, el presidente boliviano no aclaró si las ayudas que entregará son las enviadas por los Estados Unidos. EFE

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