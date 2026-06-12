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Estados Unidos espera firmar el acuerdo con Irán en «los próximos días»

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Washington, 12 jun (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera firmar un acuerdo con Irán en «los próximos días» para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

«Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta», declaró a la prensa bajo condición de anonimato un alto cargo de la Administración, quien dijo que confía en un 85 % en que se firme el trato. EFE

er/rcf

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