Estados Unidos espera próximas reuniones con Irán

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Estados Unidos afirmó el viernes que espera mantener conversaciones esta semana con Irán para poner fin a la guerra, casi un mes después del inicio de este conflicto que se ha extendido a todo Oriente Medio.

«Creemos que habrá reuniones esta semana, de verdad lo esperamos», declaró el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, durante un foro empresarial en Miami.

En una reunión cerca de París de los ministros de Relaciones Exteriores del G7, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también había mencionado poco antes un posible fin próximo de las operaciones de Washington.

Cuando Estados Unidos «haya terminado» con los iraníes, en el transcurso de las próximas semanas, «ellos estarán más debilitados de lo que han estado en la historia reciente», afirmó.

El secretario de Estado estadounidense también consideró que su país podía seguir alcanzando sus objetivos sin el envío de tropas terrestres.

Sin embargo, según el diario Wall Street Journal y el portal de información Axios, Washington estaría considerando enviar al menos 10.000 soldados adicionales a la región.

«Pongan un pie en suelo iraní, y 150 dólares será el precio mínimo del petróleo», prometió en la red social X el vicepresidente de Irán, Esmail Saghab Esfahani, mientras el Brent cerró el viernes al alza, por encima de los 112 dólares el barril.

Un responsable de seguridad iraní, citado de forma anónima por los medios, también advirtió que cualquier operación militar en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos, supondría su «cierre inmediato por un periodo indefinido».

– Explosiones en Teherán –

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también afirmaron que se unirían a la guerra si continúan los ataques contra Irán, si otros países se sumaban a la ofensiva estadounidense israelí o si se llevaran a cabo ataques desde el mar Rojo.

Al término de su reunión, los ministros del G7 exhortaron conjuntamente «a un cese inmediato de los ataques contra las poblaciones y las infraestructuras civiles» de la región.

También reafirmaron «la absoluta necesidad» de restablecer la libertad de navegación en Ormuz, tras casi un mes de guerra que desestabiliza el suministro de hidrocarburos y, por lo tanto, la economía mundial.

Trump reiteró su decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar ese estrecho.

«No estuvieron allí para nosotros», dijo en un discurso en Miami y sugirió que Washington podría no acudir en su ayuda en caso de necesidad en el futuro.

Cada bando, entre tanto, ha dado muestras de querer continuar los combates.

Israel atacó dos instalaciones nucleares iraníes, lo que llevó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a pedir «contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente».

La madrugada de este sábado, una decena de explosiones sacudieron Teherán, constataron periodistas de la AFP, que informaron de una decena de detonaciones muy intensas y una columna de humo negro.

El ejército israelí afirmó posteriormente el sábado que lanzó ataques contra «objetivos del régimen terrorista iraní».

En Israel, las fuerzas militares habían informado el viernes por la noche del disparo de misiles por parte de Irán, mientras que sonaron sirenas en Jerusalén, según los reporteros de la AFP.

– «Atrapados» –

Cuatro semanas después de que Estados Unidos e Israel atacaran por primera vez a Irán, el 28 de febrero, los civiles de todos los bandos siguen sufriendo las consecuencias.

Ensieh, una dentista de Teherán, dice «perder un poco más la esperanza cada día».

«Estamos atrapados entre tres potencias que se han vuelto locas», suspira esta mujer de 46 años. «La guerra ha arrancado una parte de mí», añade.

La república islámica ha llamado por su parte a los civiles a mantenerse alejados de las fuerzas estadounidenses presentes en Oriente Medio.

La víspera, Trump aplazó hasta el 6 de abril su ultimátum de destruir las centrales eléctricas en Irán si no se reabría el paso de Ormuz. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, obligaron el viernes a tres barcos a dar media vuelta.

– Riesgo de «catástrofe humanitaria» en Líbano –

Líbano, por su parte, sigue pagando un alto precio, después de haberse visto arrastrado a la guerra desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá, apoyado por Teherán, comenzó a disparar cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei.

Se oyeron explosiones en el sur de Beirut en las primeras horas del viernes y luego de nuevo por la tarde, sin advertencia previa israelí. Densamente poblada, esta zona se ha vaciado de sus habitantes desde el inicio de las hostilidades.

Mientras Israel manifiesta su determinación de intensificar su campaña militar contra Hezbolá, este grupo proiraní reivindicó una serie de ataques contra las tropas israelíes que llevan a cabo una incursión terrestre en el sur de Líbano.

La situación de Líbano es «extremadamente preocupante», con un riesgo «real» de «catástrofe humanitaria», alertó la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

Según las autoridades libanesas, los ataques han causado más de 1.100 muertos y un millón de desplazados.

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