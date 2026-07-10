Estados Unidos extiende el TPS para Haití por dos semanas más

Compartir

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (USCIS) anunció este viernes que extenderá por dos semanas más el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el permiso de trabajo que beneficia a unos 350.000 haitianos, que piden no perder el amparo que tienen desde 2010.

“El TPS y la autorización de empleo se han prorrogado por orden judicial”, dijo en un comunicado USCIS.

Este 10 de julio marcaba la expiración de los permisos de trabajo de los amparados por el TPS para Haití, después que este grupo perdiera una batalla legal en la Corte Suprema contra el Gobierno del presidente Donald Trump que revocó su estatus el año pasado.

Según el anuncio de USCIS, el TPS para Haití estará vigente hasta el 24 de julio.

El programa TPS protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo a extranjeros que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a una emergencia, como una guerra o un desastre natural.

Como parte de sus esfuerzos para restringir la inmigración, la Administración Trump ha intentado revocar el estatus de TPS a más de una docena de países, incluido Haití, que se vio beneficiado con el amparo tras el terremoto de 2010.

Tras la victoria en el Supremo, la Casa Blanca instó a los haitianos a buscar otra protección migratoria o marcharse del país. Sin embargo, la lucha judicial aún no ha terminado.

Las autoridades migratorias han pedido a los haitianos beneficiados por el TPS consultar periódicamente la página web de USCIS para obtener actualizaciones sobre el amparo.

Una investigación reciente de Human Rights Watch (HRW) advirtió que la pérdida del TPS para Haití afectará la economía de Florida, donde habitan la mitad de los beneficiados, unos 158.000, quienes trabajan en sectores de salud, cuidado de personas mayores, construcción, turismo y hotelería y aportan 2.600 millones de dólares anuales a ese estado. EFE

amv/lpm