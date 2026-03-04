Estados Unidos ha bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de los ataques

Miami, 4 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas estadounidenses han bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de la operación Furia Épica el fin de semana, incluyendo un Shahid Soleimani, el principal buque de combate iraní, aseguró este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM).

«Las fuerzas de EE.UU. han bombardeado o hundido hasta el fondo del océano más de 20 barcos del régimen iraní. Anoche, el CENTCOM añadió un buque de guerra de la clase Soleimani a la lista», publicó el organismo estadounidense, con sede en Florida, en sus redes sociales con un vídeo de los ataques.

Los barcos de la clase Shahid Soleimani se consideran el principal buque de combate de superficie de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Entre las agresiones, al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

Este fue «el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo» de Estados Unidos «desde la Segunda Guerra Mundial», informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario afirmó en una conferencia que la operación Furia Épica iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado «el doble de poder aéreo» de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio pasado.

La operación lanzada por EE.UU. junto a Israel ya ha resultado en la muerte de Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

A su vez, seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento como consecuencia de la respuesta iraní, según cifras oficiales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la «gran oleada» de ataques, que podría llegar «muy pronto». EFE

