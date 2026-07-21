Estados Unidos identifica a militar muerto en explosión de dron iraní en Irak

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Washington, 21 jul (EFE).- El Pentágono identificó este martes al sargento Michael Emmanuel Swinton como el militar estadounidense muerto tras la explosión de un dron iraní en Irak durante la actual escalada en la guerra con Irán.

«Swinton, de 30 años y originario de Fayetteville, Carolina del Norte, murió en acto de servicio el 19 de julio de 2026 en la Base Aérea de Erbil (Irak), durante la detonación controlada de un sistema aéreo no tripulado de ataque unidireccional que había sido derribado», informó el Departamento de Guerra estadounidense.

El sargento fallecido pertenecía a la 108.ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea, con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte, precisó el mando estadounidense en un comunicado sobre el incidente, donde además se reportó un herido.

El Pentágono identificó la víspera a dos uniformados muertos en un ataque iraní anterior en Jordania como el primer teniente Tyler James Feehan (25 años) y la soldado Isabella Gonzales (19 años), quienes perdieron la vida el viernes y el sábado pasados. Otro militar fue dado por desaparecido.

Estas bajas son las primeras estadounidenses registradas en el conflicto desde la ruptura del alto el fuego entre Washington y Teherán hace unas dos semanas.

Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que EE.UU. e Israel lanzaron el 28 de febrero la ofensiva inicial en la actual guerra contra Irán.

El Departamento de Guerra informó este lunes que cerca de 100 efectivos han resultado heridos en las dos últimas semanas durante la actual escalada en el conflicto, que complica los esfuerzos por negociar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó la víspera a Irán con hacerle «pagar muchas veces más» por la muerte de soldados estadounidenses.

La jefatura militar estadounidense no ha comparecido ante la prensa desde mayo pasado.

Se prevé que este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, responda preguntas ante el Senado, al que el Pentágono está pidiendo más fondos para continuar el conflicto, cuyas consecuencias podrían influir en los comicios legislativos de noviembre próximo. EFE

ygg/fpa