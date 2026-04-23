Estados Unidos intercepta y aborda un buque cisterna con crudo iraní en el Índico

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Washington, 23 abr (EFE).- La Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, informó este jueves el Departamento de Guerra del país norteamericano, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

«Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom» (Comando del Indopacífico), publicó el Pentágono en X. EFE

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