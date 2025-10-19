Estados Unidos mata a tres ocupantes de una embarcación en un nuevo ataque en el Atlántico

Miami (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este domingo que mató a tres personas en un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico, el séptimo desde que declaró un «conflicto armado» contra los traficantes de drogas.

«El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur», informó el secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. EFE

