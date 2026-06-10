Estados Unidos niega que el estrecho de Ormuz esté cerrado

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Washington, 10 jun (EFE).- Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.

«Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz», aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado. EFE

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