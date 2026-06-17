Estados Unidos presiona para que se publique este miércoles el texto del acuerdo con Irán

Compartir

2 minutos

Washington, 17 jun (EFE).- Estados Unidos está presionando para que los mediadores de Pakistán y de Catar permitan publicar este miércoles el texto íntegro del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, explicó el vicepresidente, JD Vance.

«Nos han pedido que no publiquemos el texto completo por un tiempo; se dará a conocer a más tardar el viernes. De hecho, estamos intentando presionarlos para que lo publiquen hoy, porque queremos informar al pueblo estadounidense sobre los detalles de este acuerdo», declaró Vance a la cadena CBS.

El vicepresidente explicó que el motivo por el que no se ha publicado el acuerdo, que fue anunciado el domingo y que será firmado oficialmente el viernes en Suiza, es porque los pakistaníes y los cataríes han pedido esperar para respetar ciertos «protocolos diplomáticos» que, dijo Vance, no «entiende del todo».

La cadena CNN obtuvo este miércoles un borrador del memorando de entendimiento que está sujeto a cambios y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde la cumbre del G7 en Francia que el texto no es definitivo.

La CNN explicó que el contenido del acuerdo es genérico y estipula el desbloqueo de Ormuz y la exención de algunas sanciones sobre Irán, quien se habría comprometido a no desarrollar un arma nuclear.

El acuerdo ha despertado numerosas especulaciones, y algunos legisladores republicanos del ala dura han mostrado escepticismo por la posibilidad de que Estados Unidos haya concedido demasiado a la República Islámica. EFE

er/pcc