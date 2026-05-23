Estados Unidos realiza simulacro de evacuación en su embajada en Caracas

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Caracas, 23 may (EFE).- Estados Unidos comenzó este sábado el simulacro de evacuación de su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, constató EFE.

El simulacro, que se realiza «ante eventuales situaciones médicas» o catástrofes, comenzó pasadas las 10:00 hora local (14.00 GMT), y fue autorizado el jueves por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. EFE

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