Estados Unidos regulará la industria multimillonaria de los mercados de predicción

2 minutos

Washington, 29 ene (EFE).- La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC), el principal regulador de derivados de Wall Street, elaborará nuevas normas para la industria millonaria y creciente del mercado de predicciones, según anunció este jueves en Washington su presidente, Michael S. Selig.

«Es hora de establecer normas claras y de que la CFTC comprenda claramente que apoya la innovación legal en estos mercados», declaró Selig, que asumió la dirección del ente regulador el pasado diciembre.

«Fiel a mi compromiso de fomentar la innovación responsable en los mercados de criptoactivos, seguiré apoyando el desarrollo responsable de los mercados de contratos de eventos», afirmó en un discurso en la sede de la CFTC en Washington.

Su anuncio, que se produjo durante una comparecencia sobre regulación y coordinación de criptomonedas junto al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, impacta de lleno en una de las industrias más remuneradas y novedosas que existen y que han generado dudas por uso de información privilegiada sin control o repercusiones.

Las plataformas de mercado de predicciones, como Polymarket o Kalshi, permiten a los clientes comprar y vender «contratos» ligados al resultado de eventos futuros políticos, deportivos o culturales, sobre una amplia gama de situaciones.

Entre ellas, si el gobierno estadounidense cerrará este sábado, quién será elegido como futuro presidente de la Reserva Federal, la película que ganará más premios Óscar o si el mandatario, Donald Trump, dirá «China» en los primeros cinco minutos de su discurso.

La actividad comercial en las plataformas de mercado de predicciones se ha incrementado en los últimos tiempos y ha levantado la oposición de algunos reguladores del juego, que las ven como una forma de apuesta no regulada o de «puerta trasera» para el juego, mientras que los defensores aseguran que es un buen termómetro predictivo y otro tipo de cobertura de riesgo. EFE

acd/jmr/mgr