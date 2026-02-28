Estados Unidos tendrá «otro Vietnam» si llegase a invadir Cuba, advierte Rafael Correa

2 minutos

Quito, 28 feb (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) calificó de «criminal» la situación de Cuba, impedida de abastecerse combustibles por el bloqueo de Estados Unidos, pero advirtió que no podrán desestabilizar desde adentro el régimen que ahora dirige el presidente Miguel Díaz-Canel, y una eventual invasión «sería otro Vietnam para ellos».

«Cuba, a diferencia de Venezuela, no tiene recursos naturales, y siempre fue dependiente de hidrocarburos. Bloquearle es criminal. Yo veo a un pueblo cubano que siempre ha sabido salir adelante, pero el daño es enorme. Es un pueblo que lo han dejado sin electricidad. Es criminal lo que le están haciendo», comentó Correa en una entrevista con EFE.

El exmandatario reconoció que lo demostrado por Estados Unidos en Venezuela, donde el pasado 3 de enero capturaron al presidente Nicolás Maduro en una operación militar, «debe preocupar a cualquiera» porque «a nivel militar, la tecnología de EE.UU. lleva décadas de ventaja sobre el resto».

«EE.UU. puede bombardear Cuba, pero no van a poder invadirla, eso sería otro Vietnam para ellos, y ellos saben que desde adentro no van a poder desestabilizar al régimen», señaló el líder del partido Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición actualmente en Ecuador al Gobierno del derechista presidente Daniel Noboa.

En enero EE.UU. puso fin al flujo de petróleo venezolano a Cuba y, con una orden ejecutiva, amenazó con aranceles a los países que suministrasen crudo a la isla. Desde entonces tan sólo un petrolero ha atracado en el país, según datos recopilados por EFE.

El Gobierno cubano puso en marcha un duro plan de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo importado, pero esto es tremendamente complejo porque la isla apenas produce un tercio del crudo que precisa para cubrir sus necesidades energéticas. EFE

fgg/cpy

(foto)(video)