Estados Unidos y República Dominicana firman acuerdo de cooperación en salud

1 minuto

Santo Domingo, 27 feb (EFE).- La República Dominicana y los Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación en salud por cinco años y que involucrará 60.8 millones de dólares.

Firmado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; y por el ministro consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos, Prashant Hemady, el memorando contempla un aporte de 46.7 millones de dólares para apoyar programas prioritarios de salud en la República Dominicana, incluyendo el control de la epidemia de VIH, la prevención y respuesta a la resistencia antimicrobiana.

Asimismo, la vigilancia epidemiológica, la preparación ante brotes de enfermedades infecciosas y la prevención y control de infecciones, de acuerdo con un comunico de la embajada estadounidense.

La República Dominicana, por su lado, aportará 14.1 millones de dólares, agregó la información.

Este memorando de entendimiento «representa el compromiso duradero de los Estados Unidos con la salud y la prosperidad del pueblo dominicano y del pueblo estadounidense», señaló Hemady.EFE

mf/rsl