Estadounidense liberado en Afganistán tras más de un año de detención llega a los Emiratos

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Un estadounidense liberado en Afganistán tras pasar más de un año detenido llegó este martes a Emiratos Árabes Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, horas después de que las autoridades talibanas anunciaran la excarcelación del lingüista.

«Los Emiratos Árabes Unidos acogieron la liberación de un ciudadano estadounidense que había estado detenido en Afganistán, facilitando su traslado a Estados Unidos, en presencia de representantes de las autoridades competentes de ambos países», declaró la cancillería.

Dennis Coyle, originario de Colorado y de 64 años de edad, es investigador lingüista y fue arrestado en enero de 2025 por las autoridades afganas, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de los estadounidenses tomados como rehenes o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

Emiratos Árabes Unidos facilitó la liberación anunciada este martes por las autoridades talibanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores afgano indicó que la familia del investigador Dennis Coyle escribió al líder supremo de Afganistán pidiendo que «se le otorgara la gracia y fuera liberado».

«La Corte Suprema del Emirato islámico consideró su periodo de detención suficiente y decidió su liberación», informó.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre el jefe de la diplomacia afgana, Amir Jan Mutaqi; el enviado especial estadounidense en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el embajador emiratí en Kabul, Saif Mohamed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Washington saludó la liberación e instó a las autoridades a liberar a los demás prisioneros.

Estados Unidos pide «el retorno inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente», afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En 2025, cinco estadounidenses fueron liberados por las autoridades talibanas.

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