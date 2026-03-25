Estadounidense que estuvo detenido más de un año en Afganistán retorna a Texas

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Washington, 25 mar (EFE).- Dennis Coyle, un ciudadano estadounidense que pasó más de un año detenido en Afganistán, aterrizó este miércoles en San Antonio, en Texas, donde fue recibido por su familia.

Coyle aterrizó en una base militar en la localidad texana y fue recibido por sus hermanas y su madre, además de por el enviado especial de EE.UU. para Rehenes, Adam Boehler, informó la cadena CNN.

Tras pasar dos décadas trabajando en el país centroasiático, Coyle, académico de 64 años especializado en cultura y lenguas afganas, retornó a Afganistán en 2024 para un proyecto de investigación.

En enero de 2025 fue arrestado y acusado de violar la ley, aunque las autoridades afganas no presentaron nunca cargos contra concretos contra él.

Seis meses después, el Gobierno estadounidense lo designó como ciudadano «injustamente detenido», lo que implica que el rol diplomático de Washington pasa a ser más activo a la hora de buscar su liberación.

Tras 420 días en cautiverio (la mayor parte en régimen de aislamiento, según su familia y las autoridades estadounidenses), Kabul optó por su liberación el martes, unas semanas después de que la Administración del presidente Donadl Trump declarara a Afganistán como estado patrocinador de las detenciones injustas.

El Departamento de Estado ha agradecido a Emiratos Árabes Unidos su mediación para la liberación de Coyle, así como el «persistente apoyo» de Qatar en el terreno de los estadounidenses «detenidos injustamente» en Afganistán.

«Si bien este constituye un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda trabajo por hacer. Seguimos reclamando el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de diplomacia de rehenes», escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado publicado el martes.

Habibi fue detenido en agosto de 2022 junto a otros empleados de la empresa donde trabajaba y Overby es un autor que desapareció en 2014 y que Washington considera que fue secuestrado. EFE

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