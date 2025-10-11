Estallan enfrentamientos armados entre Afganistán y Pakistán tras días de tensiones

Islamabad/Kabul, 12 oct (EFE).- Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera entre Pakistán y Afganistán esta noche, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Mientras tanto, un portavoz talibán en Afganistán declaró a EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”. EFE

