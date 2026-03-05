Estatal chilena Codelco y Microsoft firman acuerdo para integrar IA en minería

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- La estatal chilena Codelco y el gigante estadounidense Microsoft firman un acuerdo para acelerar la integración de la inteligencia artificial (IA) y la analítica avanzada en la minería, informó este jueves la mayor cuprífera del mundo.

«Ante una acelerada transformación digital, debemos procesar y considerar grandes volúmenes de datos en las operaciones. Ese es el objetivo de esta alianza: optimizar la gestión de nuestros activos mediante soluciones innovadoras», dijo en un comunicado Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

La alianza, señaló por su parte Tito Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica, «refleja el potencial que la inteligencia artificial representa para impulsar el desarrollo del sector minero y del mercado chileno en general».

El objetivo del Memorándum de Entendimiento es «mejorar la toma de decisiones, el desarrollo de operaciones más autónomas y seguras, la automatización de procesos críticos y el fortalecimiento de la ciberseguridad, indicó la cuprífera.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de 18 meses, contempla también la posibilidad de desarrollar pilotos y participar en pruebas tempranas de nuevas soluciones, agregó.

Codelco es el mayor exportador de cobre de Chile, donde operan decenas de mineras y donde la minería representa más del 12 % del PIB nacional. EFE

