Estatal de energía prevé apagones simultáneos en torno a la mitad de Cuba este miércoles

3 minutos

La Habana, 12 nov (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este miércoles apagones en toda la jornada que afectarán en torno a la mitad de Cuba durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche, mientras cerca de un millón de personas en el este permanecen sin corriente a causa del huracán Melissa.

La situación se debe a la conjunción de la crisis energética que sufre la isla desde hace más de un año y a los estragos causados por Melissa, que cruzó hace dos semanas el extremo este de la isla como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

De un lado, el huracán causó graves daños en las cinco provincias orientales, no tanto en los bloques de generación como en las líneas de distribución.

A modo de ejemplo, este miércoles unos 140 megavatios (MW) permanecían “afectados” en cuatro de estas cinco provincias, según la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Por otra parte, está la incapacidad cronificada de la isla para generar la energía que demandan los hogares y la economía, lo que va a provocar en el centro y oeste del país -en las zonas no afectadas por Melissa- prolongados apagones durante todo el día.

La UNE prevé para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación para estas zonas de 1.585 MW para una demanda pico de 2.800 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.215 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.285 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno al 40 % del mix energético.

Además, 81 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de trece no están operativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año. EFE

lbp/cpy