Estatal eléctrica de México cierra 2025 con beneficios récord de 7.724 millones de dólares

2 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- La estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó beneficios netos récord de 139.033 millones de pesos (unos 7.724 millones de dólares) al cierre de 2025, y aseguró que se trata del mejor desempeño financiero en su “historia reciente”.

En un boletín sobre sus resultados al cuarto trimestre de 2025, la empresa eléctrica pública indicó que sus ingresos totales ascendieron a 679.463 millones de pesos (unos 37.748 millones de dólares).

Lo anterior representó un crecimiento anual de 1,8 %, y señaló que desde 2018 registró una tasa promedio anual de incremento del 3,1 %.

Según la CFE, la venta de energía, rubro que representó 76,9 % de sus ingresos, aumentó 2,3 %, impulsada por el consumo en los sectores doméstico (7,2 %), servicios (4,3 %) y comercial (3,8 %).

La compañía eléctrica estatal atribuyó esos avances a una base de usuarios “amplia, estable y diversificada”.

En el plano operativo, la CFE reportó beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 208.419 millones de pesos (unos 11.579 millones de dólares), equivalente a un margen de 30,7 %, nivel que dijo estar “alineado con empresas eléctricas líderes a nivel internacional”.

Añadió que este desempeño permitió “absorber presiones externas relevantes”, en particular el aumento de 34,5 % en el precio internacional del gas natural, impacto que, apuntó, fue mitigado parcialmente con una estrategia de coberturas.

En el estado de situación financiera, la empresa pública señaló que el activo total creció 2,8 % y el pasivo total disminuyó 4,2 %, con una razón activo/pasivo de 1,4 veces.

También informó que la deuda de corto plazo se redujo 36 %, lo que, afirmó, disminuyó presiones de liquidez, mientras que el apalancamiento financiero bajó 5 %.

La CFE concluyó que los resultados de 2025 confirman su “disciplina financiera” y “su capacidad de generar flujo para atender obligaciones, mantener estabilidad operativa y fortalecer su estructura de capital”.

“La CFE consolida su posición como empresa pública del Estado, sólida, rentable y estratégica, para el desarrollo nacional, garantizando la seguridad energética y contribuyendo al crecimiento económico de México como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó la compañía estatal en su nota. EFE

jsm/seo