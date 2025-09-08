The Swiss voice in the world since 1935

Estatal eléctrica mexicana alista primer bono de CFE Fibra E para fortalecer red eléctrica

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- El vehículo financiero de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fibra E, anunció este lunes que alista la primera emisión de un bono para financiar proyectos de expansión y modernización de la red nacional de transmisión (RNT) de México.

“Esta es la primera emisión de la CFE Fibra E desde 2018 y da inicio a la implementación de la estrategia de financiamiento diseñada por la CFE, liderada por la Maestra Emilia Calleja Alor, para materializar su Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030″, informó en un comunicado la estatal eléctrica mexicana.

Según la CFE, el fideicomiso, creado en 2018, como el primer instrumento de inversión en energía e infraestructura en México, inició esta semana reuniones con inversionistas para preparar la operación.

El comunicado detalla que los recursos obtenidos se destinarán a “robustecer y extender la red de transmisión” eléctrica, considerada “indispensable para el desarrollo de todas las actividades económicas”, así como para garantizar el acceso a “energía confiable, asequible y limpia”.

La estatal destacó que esta colocación permitirá mejorar la estructura de capital de la Fibra E, ampliar la base de inversionistas, generar valor para sus tenedores y aumentar su participación como socia de la CFE en los recursos que genera la RNT.

Además, se anticipa que el bono reciba la misma calificación crediticia que los papeles emitidos por el Gobierno de México y la propia CFE.

“Se anticipa que dos de las agencias calificadoras más reconocidas otorguen a este bono la misma calificación que los bonos del gobierno de México y de la CFE, lo que refleja el desempeño sólido de la RNT, su modelo exclusivo de negocio y la confianza en el plan en materia energética de la administración de la Presidenta Sheinbaum”, sostiene la nota.

CFECapital, administrador del fideicomiso, subrayó que la operación se conducirá bajo criterios de responsabilidad, transparencia y apego a las mejores prácticas del mercado, con el compromiso de aprovechar oportunidades que fortalezcan la inversión en transmisión en los próximos años. EFE

