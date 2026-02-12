Estatal eléctrica mexicana CFE coloca bonos internacionales por 1.500 millones de dólares

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México colocó bonos en los mercados internacionales por 1.500 millones de dólares, en una operación destinada al refinanciamiento de deuda y al financiamiento de proyectos de inversión durante 2026.

De acuerdo con información enviada este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisión -realizada el pasado 28 de enero- se estructuró en dos tramos.

El primero consistió en un bono tipo ‘bullet’ a ocho años con cupón de 6,045 %, cuyos recursos se utilizaron para recomprar deuda externa existente, incluyendo títulos con vencimiento en 2027 y 2029 por un total de 1.000 millones de dólares.

El segundo tramo correspondió a un bono amortizable a 25 años -con vida media de 12 años- y tasa cupón de 6,5 %, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de proyectos de inversión de la empresa estatal a lo largo de este año.

La operación atrajo a 270 inversionistas institucionales y registró una demanda de 10.451 millones de dólares, equivalente a siete veces el monto emitido, lo que permitió concretar la colocación en condiciones favorables.

Los bonos recibieron calificaciones de grado de inversión por parte de agencias internacionales: BBB- de Fitch, Baa2 de Moody’s y BBB de S&P Global Ratings. La transacción fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con la participación de Morgan Stanley, Santander y Scotiabank como colocadores.

La empresa señaló que los resultados contribuyen a reducir el costo de financiamiento y establecen referencias para futuras emisiones de deuda en el sector energético mexicano, en línea con su estrategia de manejo financiero.

La CFE añadió que estas acciones forman parte de su objetivo de garantizar el suministro eléctrico y fortalecer su posición financiera en un entorno de inversión en infraestructura energética en el país. EFE

