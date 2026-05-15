Estatal venezolana PDVSA confirma incendio en plataforma petrolera y anuncia investigación

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Caracas, 15 may (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este viernes el incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más gran del país suramericano, que dejó seis trabajadores lesionados, y anunció que abrirá una investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, PDVSA explicó que el incendio se produjo tras una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo.

Esta plataforma es operada de forma conjunta por PDVSA y la firma China Concord Resources Corp (CCRC), según dijo a EFE una fuente vinculada al sector.

La estatal añadió que de inmediato fueron activados los protocolos establecidos para el control del fuego, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esa instalación lacustre.

«Asimismo, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados», añadió.

PDVSA indicó que ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario «hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la planta afectada».

Igualmente, anunció que un comité técnico investigará las causas de esta explosión, «que -aseguró- no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en occidente (del país)».

Varios vídeos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

Además, en los vídeos se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.

El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón (noroeste, vecino de Zulia) por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos.

Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia.

La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente. EFE

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