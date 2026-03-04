Este febrero fue histórico en Francia por las lluvias y el segundo más caluroso desde 1900

París, 4 mar (EFE).- Este febrero ha sido el más lluvioso en Francia desde 1959 y el segundo más caluroso desde 1900, con una temperatura media que superó en 3,6 grados la referencia entre 1991 y 2020, anunció este miércoles el servicio meteorológico francés.

En un boletín de resumen del invierno, Météo France señaló que únicamente febrero de 1990, con 4 grados más que lo normal en el periodo de referencia había superado la temperatura media del segundo mes del año de 2026.

En conjunto, el invierno de 2026 (se entiende la estación meteorológica de diciembre a febrero) ha sido el cuarto más caluroso desde 1900, con una temperatura media de 7,6 grados en Francia. Por encima están los de 2024 (7,8 grados), 2016 (8 grados) y 2020 (8,2 grados).

En cuanto a las precipitaciones, los suelos estaban muy húmedos a la salida del invierno en casi todo el territorio francés.

El exceso de pluviometría con respecto a lo normal variaba según las regiones, y se situaba en una horquilla de entre el 20 % y el 70 % en la mitad oeste y en el sur del país.

No obstante, en Occitania y en Córcega, las lluvias en invierno fueron el doble de las habituales.

Durante esa estación, se han registrado 50 días en los que había alerta de nivel naranja o rojo (el máximo) por crecidas, lo que significa el doble de la media durante los 20 años de existencia de este mecanismo de supervisión. EFE

