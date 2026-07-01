Esteve y Luengo competirán en Locarno con un corto sobre la memoria queer en el franquismo

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Ginebra, 1 jul (EFE).- Las directoras españolas Sofía Esteve e Isa Luengo competirán con el cortometraje «Los Andares» en la 79ª edición del Festival de Cine de Locarno, concretamente en la sección Pardi di Domani, en la que se prestarán cuarenta estrenos mundiales de 29 países.

Con esta sección, que ha ganado prestigio propio dentro del festival suizo, los organizadores afirman querer tender puentes entre generaciones y tradiciones cinematográficas, así como impulsar a cineastas emergentes que pueden contribuir a definir el futuro del cine.

«Los Andares» es un cortometraje ambientado en 1957 que recupera la memoria de los espacios de libertad creados por personas LGTBI durante la dictadura franquista.

Esteve y Luengo fueron nominadas en 2024 a los Premios Goya y a los Premios Gaudí por el documental corto «Els buits», en el que reconstruían la historia de mujeres internadas en el antiguo reformatorio de Les Corts, en Barcelona, otro episodio poco conocido de la represión durante el franquismo.

La selección de ambas directoras para concursar en Locarno, que se celebrará del 5 al 15 de agosto próximo, aumenta su visibilidad internacional y consolida su trayectoria.

Junto con las película de nuevos talentos y cineastas emergentes también competirán en la sección «Pardi di Domani» autores consolidados como el británico Ben Rivers; el dúo francés formado por Caroline Poggi y Jonathan Vinel; el tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke; o el iraní Bani Khoshnoudi, entre otros.

El Festival de Locarno también anunció la selección de largometrajes y cortometrajes para su sección Open Doors, que este año estará dedicado a Africa.

A los directores de cortometrajes de ese continente que estén presentes también se les dará la oportunidad de participar en el Open Doors Directors, «que les conectará con un ecosistema de formación y desarrollo profesional», señalaron los organizadores.

Esta parte del festival – que cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza de Cooperación Internacional, la Wyss Academy for Nature y de la fundación Botnar – tiene la voluntad de impulsar a cineastas de regiones con menor representación en los grandes circuitos internacionales.

En esta sección se realizará el estreno mundial de «La kora de mon père», del marfileño Aymar Esse.

Los cortometrajes de Pardi di Domani optarán a galardones como el Pardino d’Oro, el Pardino d’Argento y el premio a la mejor dirección. EFE

is/fpa