The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Estonia dice que las incursiones aéreas de Rusia buscan «distraer» a la UE de Ucrania

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, aseguró el martes que las recientes incursiones aéreas de Rusia son un intento de «distraer» a Europa de su apoyo a Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, «quiere que hablemos de nosotros mismos, no de Ucrania, no de ayudar a Ucrania, no de frenar a Rusia en Ucrania», declaró Michal a la AFP en una entrevista en Copenhague.

Los dirigentes de la Unión Europea se reúnen esta semana en Dinamarca para abordar el refuerzo de sus defensas y el apoyo a Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022.

Las reuniones se celebran bajo estrictas medidas de seguridad tras los misteriosos sobrevuelos de drones de los últimos días. Esos incidentes se suman a las violaciones por parte de Rusia del espacio aéreo de Estonia y Polonia.

Michal espera que la cumbre en Copenhague envíe un mensaje fuerte de «unidad y determinación para respaldar a Ucrania y nunca distraernos del tema principal, que es el problema con Rusia».

También insta a sus homólogos europeos a apoyar una nueva propuesta de Bruselas para usar activos rusos congelados y financiar un préstamo de 140.000 millones de euros (unos 164.000 millones de dólares) a Ucrania.

«Los rusos son los agresores, están matando a personas inocentes, civiles. Ellos están causando el daño, así que deberían ser ellos quienes paguen», afirmó.

Una de las prioridades que impulsa Bruselas es la llamada «pared de drones» para detectar y, en última instancia, derribar drones rusos.

ob-del/rlp/pc/sag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR