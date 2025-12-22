Estonia encarga sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes surcoreanos por 290 millones

Riga, 22 dic (EFE).- Estonia adquirirá sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) de largo alcance fabricados en Corea del Sur por valor de casi 290 millones de euros y capaces de entrar hasta 290 kilómetros en territorio enemigo, según confirmó este lunes a EFE el Ministerio de Defensa estonio.

Los seis lanzadores Chunmoo fabricados por la empresa de defensa surcoreana Hanwha Aerospace serán entregados en la segunda mitad de 2027, según un comunicado ministerial, que precisa que el precio de adquisición incluye tres tipos de sistemas de misiles, apoyo operativo y de formación, y modificaciones para adaptarse a las condiciones y las leyes de tráfico de Estonia.

«Dado que los lanzacohetes múltiples son muy valiosos desde el punto de vista de la capacidad militar, me complace enormemente que ahora podamos adquirir el Chunmoo surcoreano, además del HIMARS estadounidense, y mejorar así significativamente la capacidad de disuasión y defensa tanto de Estonia como de toda la OTAN», declaró el ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur.

El Chunmoo es un sistema lanzacohetes múltiple de última generación diseñado para ofrecer una gran movilidad y una potencia de fuego rápida y precisa, según el comunicado.

Los sistemas están montados en camiones 8×8 de gran movilidad y pueden disparar tanto misiles guiados de 239 mm con un alcance de hasta 80 kilómetros, como misiles balísticos tácticos de largo alcance de hasta 290 kilómetros.

El contrato con Hanwha Aerospace establece que la empresa surcoreana también realizará inversiones en la industria de defensa estonia.

«Como parte del acuerdo, la empresa invertirá una quinta parte del coste total del contrato de adquisición en la industria estonia. La inversión inicial debería reportar entre 40 y 60 millones de euros a las empresas de la industria de defensa estonia en un plazo de diez años», según Katri Raudsepp, directora general en funciones del Centro Estatal de Inversiones en Defensa (RKIK).

El acuerdo para comprar el sistema MLRS surcoreano se produce después de que Estonia comprara en el verano de 2022, unos meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, seis sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) estadounidenses y una serie de sofisticadas cargas de munición por un total de hasta 500 millones de dólares.

Los seis sistemas HIMARS fueron entregados a Estonia en abril.

El país báltico más septentrional, miembro de la OTAN y de la Unión Europea y fronterizo con la hostil Rusia, ya ha comprado y recibido en 2025 seis obuses autopropulsados K9 Thunder de fabricación surcoreana adicionales, lo que eleva a 18 el número de estos sistemas en las Fuerzas de Defensa de Estonia. EFE

