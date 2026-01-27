Estrasburgo condena a Azerbaiyán por impedir a una periodista publicar sus reportajes

1 minuto

París, 27 ene (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó este martes a Azerbaiyán por impedir a la periodista y militante Khadija Ismayilova hacer su trabajo periodístico mediante la imposición de varias penas.

La sentencia considera que con esas decisiones, Azerbaiyán perseguía impedir que Ismayilova publicara artículos críticos con el régimen de Bakú, acusada en 2014 y 2015 de varios delitos y condenada por fraude fiscal y explotación ilegal de una empresa.

Por ello, impone el pago de 12.000 euros en concepto de daños y perjuicios y otros 4.000 por costes del proceso.

Ismayilova, que ya consiguió una sentencia favorable de Estrasburgo en 2020, por la condena penal que le fue impuesta, añadió ahora otra en el terreno civil, que según la sentencia perseguía, como la otra, impedir su labor periodística.

La reportera fue acusada de colaborar con medios extranjeros sin contar con la acreditación necesaria para ejercerla, mientras ella sostenía que no era necesaria para ejercer su tarea de información.

Para el tribunal constituye «una interferencia injustificada en su derecho a la libertad de expresión», al tiempo que sostiene que hubo «una interferencia» por parte de las autoridades y que la demandante no recibió el amparo de los tribunales nacionales. EFE

