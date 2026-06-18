Estrasburgo desestima la demanda de los padres de Canet contra la enseñanza en catellano

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París, 18 jun (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, desestimó este jueves la demanda presentada por un grupo de padres de Canet de Mar contra la decisión de imponer un 25 % de enseñanza en castellano en el colegio de sus hijos.

Los padres habían llevado hasta la jurisdicción europea el caso después de agotar todas las vías en España, la última ante el Tribunal Constitucional en julio de 2025.

En su decisión, los magistrados consideran que no se ha producido una violación de ninguno de los artículos que habían motivado su reclamación. EFE

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