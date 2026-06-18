Estrasburgo desestima la demanda de los padres de Canet contra la enseñanza en catellano

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París, 18 jun (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, desestimó este jueves la demanda presentada por un grupo de padres de Canet de Mar contra la decisión de imponer un 25 % de enseñanza en castellano en el colegio de sus hijos.

Los padres habían llevado hasta la jurisdicción europea el caso después de agotar todas las vías en España, la última ante el Tribunal Constitucional en julio de 2025.

En su decisión, adoptada por unanimidad, los magistrados consideran que no se ha producido una violación de ninguno de los artículos que habían motivado su reclamación.

«El Tribunal considera que las decisiones judiciales impugnadas no constituyen una injerencia en la vida privada o familiar de los demandantes de forma discriminatoria», señala la corte.

El recurso fue presentado por 21 padres de alumnos del colegio Turó del Drac, de Canet de Mar, que se vio obligado en 2021 a cambiar su política de enseñanza totalmente en lengua catalana tras la demanda impuesta por el padre de otro niño, que exigía también recibir clases en castellano.

Esa decisión fue tomada por el centro escolar a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que impuso que el 25 % de las clases, sin contar la asignatura de lengua española, debían impartirse en castellano.

Los padres de la mayoría del resto de los alumnos iniciaron una batalla legal contra esa medida, lo que generó tensión con el otro alumno, que denunció acoso.

Tanto el TSJC, como el Supremo y el Constitucional avalaron esa medida, que ahora también respalda el tribunal europeo de Estrasburgo, para el que la política lingüística española en Cataluña no constituye una discriminación.

«El Tribunal observa que Cataluña es una región bilingüe, donde tanto el catalán como el español gozan de igual rango como lenguas oficiales. Dado que el español es la única lengua oficial en todo el territorio nacional, incluida Cataluña, el Tribunal considera que prohibir su uso como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a recibir educación en la lengua nacional», señalan los jueces.

Recuerdan la jurisprudencia que consagra que «recibir educación en la lengua oficial es fundamental para facilitar la igualdad de acceso del alumnado al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo».

Y establecen que «la práctica arraigada del centro de impartir clases exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas residentes temporal o permanentemente en Cataluña, ya que impidió que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender español».

Estrasburgo hace suyo el argumento ya esgrimido por el TSJC de que el sistema del colegio Turó del Drac «dificultó la reintegración de los alumnos al sistema educativo del Estado cuando regresaron a otra región donde solo el español era la lengua oficial».

Los jueces reconocen que los Estados deben garantizar la enseñanza en lenguas minoritarias, pero señalan que tienen «amplio margen de apreciación para adoptar el sistema educativo más adecuado para promover la diversidad lingüística».

«En el presente caso, la decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística del centro, sino que simplemente incrementó el uso del español en una o varias asignaturas, sin modificar el uso predominante del catalán como lengua de instrucción», indican los jueces, que señalan que así se «logró un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística».

El Tribunal también rechaza el resto de alegaciones presentadas, como la impugnación del presidente del TSJC, que presidió la sala que examinó el caso al considerarlo que tenía «especial relevancia», algo que Estrasburgo considera conforme a las reglas. EFE

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