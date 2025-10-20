Estrellas Orientales, la combinación perfecta de picheo y ofensiva en béisbol dominicano

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- Las Estrellas Orientales han sido imbatibles en el inicio de la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), un resultado que, según el dirigente Fernando Tatis, se ha sustentado en la explosividad de su ofensiva y en la dominante labor de su cuerpo de lanzadores de relevo.

«La ofensiva y nuestro picheo de bullpen, todo el crédito para ellos. Todo el crédito al trabajo que estamos ejecutando», afirmó Tatis sobre el factor clave que ha llevado a las Estrellas a mantener una marca invicta de 4-0 al arribar a este lunes en el campeonato de béisbol invernal dominicano.

La labor del cuerpo monticular de las Estrellas ha respondido como se esperaba de ellos antes del inicio de la temporada.

Hasta el momento los lanzadores del conjunto verde mantienen el segundo mejor porcentaje colectivo de carreras limpias permitidas (3.50) en lo que va de campaña, habiendo permitido 15 carreras limpias en 36 entradas lanzadas.

Aunque es el único equipo que cuenta con dos salidas de calidad de sus abridores entre los seisque participan del torneo invernal, su picheo de relevo ha sido el responsable de cubrir 20 de los 36 episodios que ha completado durante la contienda, una carga de trabajo que ha sido parte del plan trazado por el dirigente Tatis para este inicio de temporada.

«Les pido a mis abridores tres o cuatro innings, porque tenemos un bullpen sólido, tenemos con qué ejecutar», explicó Tatis, quien ha contado con los experimentados brazos de Jhan Mariñez, Domingo Robles o del norteamericano Patrick Weigel para desarrollar su plan de trabajo con su cuerpo de lanzadores de relevo.

El veterano capataz de Estrellas Orientales ha establecido previamente cómo utilizar a cada uno de los lanzadores con los que cuenta para aplicar su estrategia y no exceder la carga de trabajo en ellos.

«Vamos a mantener a todo el mundo fresco, vamos a mantener a nuestro bullpen saludable, el que lance hoy no lanzará mañana, que todo el mundo se sienta bien, porque tenemos todas las armas y herramientas para poder competir», explicó al respecto.

La ofensiva dice presente

Aunque se esperaba que sus lanzadores volvieran a ser la principal fuente de su éxito, la ofensiva de las Estrellas ha mostrado la explosividad que poseen con el madero para imponerse a los equipos que han tenido de frente

Hasta este lunes, los orientales encabezan el torneo en cuadrangulares (6), carreras remolcadas (26) y anotadas (31).

Con una media de 7.7 carreras anotadas por juego, mientras su picheo ha permitido algo más de tres anotaciones por desafío, las Estrellas han logrado combinar de manera perfecta la producción de sus bateadores y la prevención de carreras para mantener su registro invicto.

«No estamos sobregirados, al contrario, estamos trabajando», dijo Tatis sobre la producción que han llevado sus muchachos al terreno, liderados por Miguel Sanó, quien encabeza a los bateadores en jonrones (2) y carreras empujadas (8) en la temporada.

«Lo que está enseñando Miguel Ángel Sanó es algo extraordinario, este muchacho tiene un talento que de verdad poca gente he visto que lo tiene», expresó Tatis sobre su ancla ofensiva, quien indicó que aún no ha alcanzado el 100% de lo que puede brindar desde el terreno.

«Cuando él esté al 100% lo veremos poniendo los números, siendo un MVP de esta liga, siendo un tipo que de verdad pone terror cuando llega al ‘home plate’. De verdad es una cosa impresionante todo lo que puede generar Miguel Sanó», expresó el veterano dirigente, quien dijo sentirse orgullo de trabajar con el estelar toletero. EFE

