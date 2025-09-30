The Swiss voice in the world since 1935
Estudiante española entre 13 finalistas del premio Pierre Cardin a jóvenes diseñadores

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 30 sep (EFE).- Una estudiante española, Blanca Benito, de la Universidad del Diseño, la Innovación y la Tecnología (UDIT) de Madrid está entre los 13 finalistas del premio Pierre Cardin para jóvenes diseñadores, un concurso internacional que busca reconocer y promover el talento emergente en la moda.

El fallo del concurso se dará a conocer el próximo 4 de octubre en Atenas, durante una gala organizada por la Maison Pierre Cardin, según informó la marca francesa a EFE

Los tres ganadores recibirán una beca de tres meses en el estudio de Pierre Cardin, con alojamiento y gastos cubiertos, y podrán participar en los talleres de la casa de costura en 2026.

Blanca Benito competirá con otros finalistas de países como Francia, Rumanía, Italia, Serbia, Chile, China, Polonia y Macedonia del Norte, y tendrá la oportunidad de presentar sus diseños en un escenario europeo, consolidando su proyección en el mundo del diseño. EFE

irr/cat/lab

