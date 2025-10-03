Estudiantes brasileños protestan en apoyo a la Flotilla y piden a Lula romper con Israel

4 minutos

(Actualiza con datos de otras manifestaciones y el nuevo comunicado del Gobierno brasileño)

Brasilia, 2 oct (EFE).- Estudiantes brasileños se manifestaron este jueves en distintas ciudades del país en apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel, y le pidieron al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que rompa relaciones con el Estado judío.

En Brasilia, la protesta fue promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, y se celebró frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

«Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel», exigió André Doz Carvalho, estudiante de Historia de 24 años.

Los manifestantes acusaron al Gobierno de Benjamin Netanyahu de «raptar» y «secuestrar» en aguas internacionales a los activistas de la flotilla, que se dirigía a la devastada Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Las autoridades israelíes interceptaron el miércoles a las embarcaciones de la flotilla. Según datos oficiales, de los 500 integrantes del movimiento, 443, más del 90 %, fueron detenidos.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, entre los arrestados hay 30 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 tunecinos, 11 brasileños y 10 franceses.

También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.

En una nota de repudio divulgada este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil denunció la presencia de 15 brasileños entre los detenidos por Israel.

La primera secretaria del Sindicato Nacional de los Docentes de Instituciones de Educación Superior, Jaqueline Lima, presente en la protesta de la capital del país, denunció el «genocidio» contra la población palestina y apoyó la petición para que Lula corte definitivamente relaciones diplomáticas con Israel.

«Y además de cortar relaciones, tenemos que identificar todas las empresas que hoy, directa o indirectamente, pueden estar contribuyendo con el genocidio de Israel», añadió.

En São Paulo, el acto se realizó durante la tarde en un salón de la Facultad de Filosofía, Lenguas y Ciencias Humanas de la Universidad de São Paulo (USP), y contó con las declaraciones de profesores, académicos, políticos y referentes de movimientos sociales.

Además de exigir el fin de la guerra, los discursos giraron en torno a la inmediata liberación de los brasileños detenidos, entre los que se encuentra Luizianne Lins, diputada del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En este sentido, la también diputada del PT Juliana Cardoso afirmó a EFE que el «secuestro» por parte de Israel de su compañera y de los otros miembros de la embarcación es «inadmisible» y que es necesario trabajar para acabar con la guerra y «el genocidio» en la Franja de Gaza.

«Tenemos que mantenernos muy cerca» del pueblo palestino para que éste alcance la «libertad» y deje de sufrir «muerte, violencia, hambre y miseria», expresó la legisladora.

En Río de Janeiro, diversas organizaciones estudiantiles junto a movimientos sociales se reunieron a puertas del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro bajo el lema ´Ya es hora de levantarnos por Palestina´.

El Gobierno brasileño condenó este jueves «en los más fuertes términos» la interceptación de las embarcaciones que trasladaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y exigió la inmediata liberación de los «activistas pacíficos» detenidos por Israel.

Lula se ha referido en repetidas ocasiones a los bombardeos y a la ocupación de Gaza como un «genocidio» contra la población palestina, a lo que Israel respondió declarándolo «persona non grata», lo que ha llevado a mínimos la relación bilateral.

Brasil ha condenado los ataques del 7 de octubre de 2023 de la milicia palestina Hamás a Israel, pero también ha criticado con dureza la respuesta de Israel, que ha causado la muerte de más de 66.000 de personas en Gaza, algunos de ellos por desnutrición severa. EFE

am-cms-adm-wdc/jrh

(foto) (video)