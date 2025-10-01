The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Estudiantes de Ecuador piden excarcelación de doce manifestantes procesados por terrorismo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Quito, 30 sep (EFE).- Cerca de 200 manifestantes se concentraron este martes en la sede de la Universidad Central de Ecuador (UCE), en Quito, para protestar contra la prisión preventiva dictada para doce personas procesadas por terrorismo en la provincia de Imbabura, por violentos incidentes ocurridos durante las protestas indígenas contra la eliminación al subsidio del diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.

«Por ‘Los 12 de Otavalo’ nadie se cansa», gritaron los manifestantes bajo la lluvia. Los doce detenidos fueron procesados por el delito de terrorismo e ingresaron en prisión provisional por orden judicial, al estar presuntamente detrás de la quema de diez vehículos y una comisaría policial en Otavalo (Imbabura) y la agresión a dos agentes.

Además de paraguas y carteles con mensajes reivindicativos, también portearon los conocidos como ‘Noboa de cartón’, fotografías impresas sobre cartón a tamaño real del presidente, utilizados por el actual jefe de Estado en sus campañas electorales para atraer el voto.

Junto a la presión estudiantil, los familiares de los detenidos también exigieron su libertad este martes en una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento).

«Fueron reprimidos por salir a reclamar nuestros derechos. Solicitamos su inmediata libertad porque fue una lucha con derecho. Nosotros somos artesanos, somos comerciantes, somos artistas. Nosotros no somos terroristas», señaló Soledad Perugachi, madre de uno de los procesados.

Imbabura, «zona cero» de protestas

La pequeña provincia de Imbabura, en el norte de los Andes ecuatorianos y donde se encuentra la ciudad de Otavalo, se ha erigido como el epicentro de las protestas contra el Gobierno de Noboa convocadas por el movimiento indígena.

En esta región se han producido, por el momento, la mayoría de manifestaciones en rechazo al alza al diésel; unas movilizaciones que dejaron un fallecido, en torno a cincuenta heridos y más de un centenar de detenidos, entre ellos, los doce enviados a prisión provisional por terrorismo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país y que convocó el paro nacional (solo apoyado en algunas provincias), ya lideró las manifestaciones masivas de 2019 y 2022, tras las que los presidentes de turno, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), decidieron suspender la medida de eliminar el subsidio al diésel. EFE

af/fgg/rrt

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR