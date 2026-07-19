Estudiantes de Intec fabrican férulas para afectados por los terremotos en Venezuela

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Santo Domingo, 19 jul (EFE).- Tres estudiantes y una egresada de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) fabricaron más de 70 férulas mediante impresión 3D para contribuir a la atención de personas lesionadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo la universidad.

La iniciativa fue desarrollada por la egresada Natasha Hernáiz y los estudiantes Allison Pérez, Mario Peña Fricá y Erick Severino, quienes utilizaron las impresoras 3D del laboratorio Maker Space Eaton de Intec y equipos propios para elaborar los dispositivos médicos.

Las férulas termoformables fueron destinadas a pacientes con fracturas y otras lesiones traumatológicas ocasionadas por los sismos que afectaron el estado venezolano de La Guaira.

Según explicó Allison Pérez, presidenta del Comité de Estudiantes de Ingeniería Biomédica, el grupo decidió sumarse a la iniciativa después de conocer, a través de las redes sociales, un llamado para fabricar este tipo de dispositivos destinados a los afectados por los derrumbes.

Por su parte, Mario Peña Fricá indicó que las piezas fueron elaboradas con un diseño desarrollado por la empresa dominicana Modesta Studios, especializada en impresión 3D.

Intec señaló que las férulas fueron enviadas a Venezuela como parte de los donativos recopilados por la universidad mediante su programa de voluntariado Voluntec, en coordinación con organizaciones que participan en la respuesta humanitaria. EFE

mf