Estudiantes de Ucayali se enfrentan a la Policía de Perú para exigir el cambio de rector

Compartir

2 minutos

Lima, 7 jul (EFE).- Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, ubicada en la Amazonía central de Perú, se enfrentaron a la Policía Nacional y fueron reprimidos con gases lacrimógenos, después de tomar el campus en la ciudad de Pucallpa para exigir la renuncia del rector, Edgardo Braul Gomero, según informaron este martes los medios locales.

Los enfrentamientos estallaron la noche del lunes después de la sesión del Consejo Universitario, a la cual asistió el rector para reanudar la actividades en el campus, tras varias semanas de suspensión por las protestas de los estudiantes.

Los universitarios exigen la renuncia de Braul Gomero, la renovación de los órganos de gobierno universitario, mayor transparencia en la gestión institucional y la atención a presuntas irregularidades administrativas, según reportó la emisora RPP.

Sin embargo, la Policía Nacional ingresó a la universidad para poder retirar del lugar al rector, que era impedido de hacerlo por los manifestantes, y lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los estudiantes.

La emisora Exitosa informó que había presuntamente diez estudiantes heridos por los enfrentamientos a golpes con la Policía y que las puertas del campus fueron soldadas para impedir que los estudiantes vuelvan a ingresar para mantener su protesta.

Las clases fueron nuevamente suspendidas, a raíz de los sucesos del lunes.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la represión policial contra los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta para «exigir la conformación de una comisión investigadora sobre presuntos actos de corrupción y la sobrevaloración de servicios» en la universidad de Ucayali.

Señaló que se han reportado estudiantes heridos y el uso de gases lacrimógenos, que afectan a la comunidad universitaria y a los vecinos de la zona.

En tal sentido, exigió a la Policía Nacional cumplir con su deber de resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes y actuar en estricto respeto a los derechos humanos.

Asimismo, la CNDDHH exhortó a las autoridades universitarias a atender de manera oportuna las demandas de la comunidad estudiantil.EFE

mmr/gpv