Estudiantes y Platense chocan por el Trofeo de Campeones, el último título de la temporada

3 minutos

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- Estudiantes de La Plata y Platense definirán este sábado desde las 18:00 horas (21:00 GMT) el Trofeo de Campeones, en un duelo a partido único que se disputará en un colmado estadio Único de la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y que marcará el final de la temporada del fútbol argentino.

Platense llega a este duelo tras haber conseguido en el primer semestre del año el Torneo Apertura, al derrotar 1-0 a Huracán en la final de lo que significó su primer campeonato de Primera División en los 120 años desde su fundación.

Estudiantes, en tanto, conquistó el sábado pasado el Torneo Clausura, tras vencer en la final a Racing Club por penaltis y sumar su undécimo título a nivel local también en 120 años de historia.

El principal antecedente histórico de este encuentro es la semifinal del Torneo Metropolitano de 1967, cuando Estudiantes se impuso por 4-3 en una remontada histórica después de que Platense estuviera al frente del marcador por 3-1, en un duelo disputado en ‘La Bombonera’.

Para el encuentro de este sábado, el entrenador del ‘Pincha’, Eduardo Domínguez no podrá contar con Tiago Palacios y el paraguayo Santiago Arzamendia, ambos lesionados, mientras que aún espera por la evolución de Santiago Núñez y del centrodelantero Guido Carrillo.

Pese a esto, mantendrá la columna vertebral del equipo campeón, incluidos el exinternacional uruguayo Fernando Muslera en la portería, Leandro González Pirez en la zaga, Santiago Ascacibar en el centro del campo y el colombiano Edwuic Cetré como amenaza permanente en ataque.

Por su parte, en Platense debutará Walter Zunino como entrenador en reemplazo del saliente Cristian ‘Kily’ González, que duró menos de cinco meses en el cargo tras reemplazar a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que renunció en junio tras su coronación en el Torneo Apertura.

El ‘Calamar’ contará con la vuelta de su goleador, el paraguayo Ronaldo Martínez, en lugar de Nicolás Orsini, mientras que el resto del equipo sería el mismo que cayó ante Gimnasia y Esgrima en la última fecha de la fase regular del Clausura, donde Platense culminó último en su zona con 12 unidades en 16 jornadas.

Además de a sus entrenadores, el conjunto marrón perdió también tras la obtención del Apertura a dos de sus principales figuras: el portero Juan Pablo Cozzani, que pasó al Al-Kholood saudí; y Vicente Taborda, que milita actualmente en el Panathinaikos griego.

El ganador de este trofeo disputará el año próximo la Supercopa Argentina (con el campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia) y la Supercopa Internacional (con el líder de la tabla general, Rosario Central), además de lograr su clasificación a la Recopa de Campeones.

En el duelo de este sábado, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penalti.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. Entrenador: Eduardo Domínguez.

Platense: Andrés Desacato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza; Rolando Martínez. Entrenador: Walter Zunino.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Único de San Nicolás de los Arroyos.

Hora: 18:00 horas (21:00 GMT). EFE

fca/pd/og