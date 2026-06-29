Estudio ecuatoriano destaca en España importancia de vegetación para la vivienda adecuada

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Quito, 29 jun (EFE).- Un estudio ecuatoriano presentado este lunes durante el Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026, en España, destaca la importancia de la vegetación para la construcción de una vivienda adecuada.

La propuesta con sello ecuatoriano busca transformar la normativa de habitabilidad global y ha quedado plasmada en un artículo en la revista ‘Diseño Inclusivo para la Preparación y Respuestas ante Desastres: Una Perspectiva Global del Programa de Trabajo Arquitectura para Todos UIA’.

El artículo de investigación titulado ‘Diseño arquitectónico y vegetación como claves para la prevención y evacuación ante desastres naturales’ fue elaborado por las arquitectas Sandra Esparza y Cecilia Frugone, en su calidad de voluntarias de la Mesa de Accesibilidad del programa global Architecture for All (AfA)-Capítulo Ecuador.

La esencia de la investigación de las ecuatorianas rompe con el paradigma tradicional del urbanismo al demostrar que la infraestructura verde periurbana no opera como un simple factor estético, indicaron a EFE las arquitectas.

«Por el contrario, funciona como una herramienta técnica que garantiza la regulación térmica indispensable contra las olas de calor, la limpieza ambiental, la salud y el bienestar psicológico de los habitantes, así como la protección de la biodiversidad», dijeron.

Consideraron por ello que «la fusión técnica de la vivienda con la vegetación debe ser considerada el octavo elemento de la vivienda adecuada de ONU-Hábitat».

De ser acogida esta tesis por los organismos internacionales, significaría una reforma de impacto estructural en las políticas de habitabilidad global de todos los países, «obligando a repensar la construcción de ciudades bajo estrictas medidas de resiliencia ante el impacto del cambio climático global», consideraron.

Un eje fundamental del aporte ecuatoriano es el enfoque inclusivo. El diseño propuesto por Esparza y Frugone establece que la integración vegetal actúa como una garantía de accesibilidad universal.

En situaciones de emergencia climática o desastres naturales, esta planificación resguarda de forma prioritaria a las personas en condiciones de vulnerabilidad, optimizando las rutas de evacuación y mitigando los riesgos del entorno.

La propuesta ecuatoriana se hizo pública este lunes a través de la arquitecta chilena Cecilia Leiva, directora de la Región III de la UIA, durante el Congreso Mundial de la UIA-Barcelona 2026, que se desarrolla desde el domingo hasta el próximo jueves en esa ciudad española. EFE

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