Estudio internacional concluye que el cribado del cáncer de próstata reduce la mortalidad

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Barcelona, 15 may (EFE).- Un nuevo estudio de la Biblioteca Cochrane, que reúne una colección de bases de datos utilizada para revisiones sistemáticas en salud, ha concluido que el análisis de sangre para detectar cáncer de próstata reduce el riesgo de morir de esta enfermedad.

La organización Cochrane, entidad internacional sin ánimo de lucro que engloba una red independiente de investigadores, profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores, ha explicado este miércoles que este hallazgo supone un cambio con respecto a la revisión anterior, que no había encontrado evidencia suficiente de que el cribado redujera las muertes por cáncer de próstata.

Los autores del estudio han observado que el cribado con un análisis de sangre de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) podría prevenir la muerte por cáncer de próstata en uno de cada 1.000 hombres, e incluso hasta dos de cada 1.000 si se analizan los datos más recientes y fiables.

Dicho de otro modo, se necesitaría invitar al cribado a 500 hombres para prevenir una muerte por cáncer de próstata, según informa Cochrane.

El equipo de investigadores han analizado datos de seis ensayos con casi 800.000 participantes de Europa y Norteamérica.

El autor sénior, Philipp Dahm, de la Universidad de Minnesota, ha explicado que estos resultados representan un «cambio importante» en la evidencia para que quienes elaboren guías y políticas en el futuro «la tengan en cuenta».

Los estudios incluidos en la revisión Cochrane no evaluaron el efecto sobre la calidad de vida, como las complicaciones de las biopsias, la disfunción sexual y los problemas urinarios, pero los autores han destacado que otros estudios abordan estos efectos y deben considerarse a la hora de tomar decisiones.

Sobrediagnóstico y efectos adversos

Los autores del estudio señalan que el riesgo de sobrediagnóstico de esta enfermedad «sigue siendo un tema clave». En este sentido, los datos de cribado estudiados señalan que se han detectado alrededor de un 30 % más de cánceres de próstata, especialmente en un estadio temprano.

Esto significa que se diagnosticaron unos 36 cánceres más por cada 1.000 hombres que se sometieron al cribados, frente a uno o dos casos de muertes por esta enfermedad evitadas.

Los autores explican que estas pruebas pueden detectar cánceres de bajo grado que podrían no causar síntomas ni daños en toda la vida del hombre, lo que significa que identificarlos puede causar ansiedad y tratamientos innecesariamente agresivos.

El investigador de la Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf (Alemania) Juan Franco ha especificado que la decisión de realizar un tratamiento «debe tomarse siempre de forma individualizada entre el paciente y su médico». EFE

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