Estudio registra en Ecuador especies de anfibios y reptiles no vistas en más de un siglo

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Guayaquil (Ecuador), 2 jun (EFE).- Investigadores de universidades ecuatorianas documentaron en Guayaquil 63 especies de anfibios y reptiles, entre las que destacan algunas que no habían sido registradas en la ciudad más poblada del país durante décadas, e incluso más de un siglo, informó este martes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

En total, el estudio identificó 19 especies de anfibios y 44 de reptiles en remanentes de bosque seco tropical, áreas protegidas y parques urbanos de Guayaquil; resultado que demuestra que, a pesar de la intensa expansión urbana, «la ciudad continúa siendo un importante refugio para la fauna silvestre de la costa ecuatoriana», señaló la institución.

Los investigadores confirmaron la presencia de especies poco conocidas como ‘Caecilia tenuissima’, observada nuevamente tras casi cinco décadas sin registros confirmados, y la serpiente ‘Drymobius rhombifer’, cuya existencia en la ciudad permaneció incierta durante más de un siglo.

Además, el redescubrimiento de ‘Atractus microrhynchus’, una rara serpiente que no había vuelto a ser documentada en Guayaquil desde 1868.

En el estudio, desarrollado durante 17 años, también se documentó por primera vez la presencia del caimán de anteojos (Caiman crocodilus), ampliando el conocimiento sobre la distribución de esta especie en la costa del país.

Asimismo, la investigación registró especies introducidas que han logrado adaptarse exitosamente a los ambientes urbanos, como el gecko casero (Hemidactylus frenatus), la lagartija café (Anolis sagrei) y la rana toro (Aquarana catesbeiana).

El equipo realizó análisis espaciales que, de acuerdo al Instituto de Biodiversidad, muestran una «preocupante tendencia»: entre 2008 y 2022 el área urbana de Guayaquil creció más del 26 %, mientras que la cobertura de bosques nativos dentro del área de estudio se redujo significativamente.

Según los autores, esta transformación del paisaje representa una amenaza para especies sensibles que dependen de ecosistemas bien conservados. Entre ellas, la rana cornuda del Pacífico (Ceratophrys stolzmanni), el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), la tortuga de monte (Rhinoclemmys annulata) y varias especies endémicas de reptiles.

Guayaquil alberga aproximadamente el 40 % de los anfibios y el 50 % de los reptiles conocidos para la provincia del Guayas, «lo que evidencia la importancia de los remanentes de bosque, manglares y áreas protegidas urbanas para la conservación de la biodiversidad». EFE

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