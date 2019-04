Según el coautor del estudio, Marcelo AebiEnlace externo , el elevado número de fugitivos se debe al hecho de que Suiza -así como los países escandinavos- pone gran énfasis en la detención abierta y semiabierta para acostumbrar a las personas a la libertad al final de su detención. "La libertad no se aprende en la cárcel", dice Aebi.

No, en Suiza muy pocos intentan escapar de las cárceles de sistema cerrado, como la que se ve en la imagen. En 2017, solo 6 prisioneros.

Suiza, primer lugar en la fuga de presos... de centros abiertos Stephan Rathgeb, SRF 04 de abril de 2019 - 09:20 Según un nuevo estudio, es en Suiza donde más personas huyen de los centros de detención en Europa, según estadísticas del estudio SPACE 1, elaborado en Lausana por mandato del Consejo de Europa. Cerca de 176 detenidos huyeron de sus centros de reclusión, pero solo 6 de ellos, de prisiones cerradas, indica el estudio de 2017, Esto suena negativo, pero en realidad es positivo. Indica el autor del estudio SPACE 1, el profesor Marcelo Aebi, vicedirector de la Escuela de Ciencias Criminales en la Universidad de Lausana. Sí, Suiza ocupa el primer lugar en fuga de presos, según este estudio que compara los sistemas penitenciarios de 47 países europeos (excepto Bielorrusia). También los países escandinavos Finlandia y Suecia muestran también un alto número de fugas por parte de los detenidos en instalaciones de vigilancia abierta. "La libertad no se aprende en la cárcel" Según el coautor del estudio, Marcelo Aebi, el elevado número de fugitivos se debe al hecho de que Suiza -así como los países escandinavos- pone gran énfasis en la detención abierta y semiabierta para acostumbrar a las personas a la libertad al final de su detención. "La libertad no se aprende en la cárcel", dice Aebi. Para los países que apuestan en gran medida por la purga de penas en instalaciones semiabiertas y la reintegración social, las tasas de reincidencia de actos criminales por parte de los detenidos también son más bajas. "Los países que tienen un sistema penitenciario muy restrictivo sin detención abierta tienen una tasa media de reincidencia criminal de alrededor del 50%", advierte Aebi. Esto significa que uno de cada dos prisioneros termina de nuevo en prisión unos años después de su liberación. En cambio, en los países con un sistema carcelario abierto, la tasa de reincidencia criminal entre los adultos es del 38%, como muestra el estudio. Aebi comenta que el hecho de que en el camino hacia una menor tasa de reincidencia criminal ocasionalmente un preso huya habla de un "sistema carcelario más humano". "En la actualidad, las autoridades penitenciarias suizas examinan muy de cerca a las personas a las que dejan en régimen de detención abierta.