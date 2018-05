Este contenido fue publicado el 14 de mayo de 2018 15:10 14 de mayo de 2018 - 15:10

Una pareja a orillas del lago, en Zúrich. (Keystone)

¿Grandes bodas o discretas ceremonias? Un estudio de la Asociación de Organizadores Independientes de Bodas de Suiza (VUSH) proporciona información. En 2017 se celebraron en Suiza alrededor de 40 000 bodas. Esta es la tendencia:



1) Sacan buena parte de sus ahorros

En promedio, las parejas suizas gastan entre 30 000 y 40 000 francos suizos en una boda, sin incluir los costos de los vestidos, anillos y la luna de miel. "Eso es probablemente mucho en comparación con los países vecinos", dice Simone Glarner de la Asociación VUSHEnlace externo. "Esto se debe a que el alquiler del local es caro y el nivel de vida en Suiza es alto."

Los costos dependen en gran medida del número de personas invitadas y de la duración de las festividades. "En la India, la gente a veces celebra durante varios días o semanas, lo que, por supuesto, cuesta dinero", indica Glarner. En las bodas árabes, en cambio, es costumbre que los invitados, y en particular la familia, conribuyan con el banquete, lo que a veces reduce los costes del festejo para la pareja.

2) No excluyen a nadie

En el pasado, era costumbre en Suiza celebrar la boda en dos partes: después de la ceremonia, había un aperitivo con un mayor número de invitados y más tarde un pequeño banquete. Eso está fuera de moda: Según el estudio, ahora los invitados pueden estar presentes durante todo el festejo.

3) En busca del mejor clima

En otoño, el clima en Suiza suele ser fresco y húmedo. Los suizos no dejan que eso estropee el ambiente de su boda. Según VUSH, las bodas de primavera están disminuyendo notablemente, hay un cambio hacia septiembre y parte de octubre. Alrededor del 25% de las bodas organizadas por VUSH tuvieron lugar en septiembre.

4) Selectivos

A diferencia de las culturas del sur, rara vez encontrará más de 100 invitados en las bodas suizas.

5) Colores pastel



Según VUSH, muchos tonos pastel y rosa en combinación con oro fueron vistos en bodas en Suiza el año pasado. Además, la tendencia de los tatuajes también ha llegado a Suiza, por ejemplo, con la inscripción "Yes, I do"



Por cierto, en 2017 se produjeron 14 850 divorcios en Suiza. Por supuesto, la asociación no investigó el aspecto de un divorcio suizo medio. "Pero me imagino que la tendencia anglosajona a celebrar el divorcio también está llegando a Suiza", dice Glarner. ¡Esperamos que usted no necesite ninguna orientación para un divorcio suizo medio y le deseamos todo lo mejor para su boda!

