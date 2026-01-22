Estufas centenarias vuelven a calentar en Leópolis ante frío y apagones por ataques rusos

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 22 ene (EFE).- Las viejas estufas de azulejos han recuperado su papel de calentar los apartamentos de Leópolis, en el oeste de Ucrania, cuyos habitantes recurren, entre otros medios, a la leña para combatir el frío a consecuencia de los masivos cortes de luz provocados por los ataques rusos y las temperaturas bajo cero.

«Solía tener un papel decorativo pero ha venido bien en las últimas semanas», dijo a EFE Rostislav Kuzik, director de la Librería de Arte de Leópolis, situada en un edificio de principios del siglo XX que cuenta con varias estufas, en una de las cuales arde el fuego.

Kuzik sólo lo encendió hace unas horas, pero la estufa de azulejos de 120 años de antigüedad ya está emitiendo un calor que se difunde rápidamente por varias salas espaciosas tapizadas de estanterías con libros.

«Las habitaciones se enfrían bastante durante la noche cuando hay cortes de luz y la calefacción normal no funciona», dice Kuzik.

Aunque la librería cuenta con un acumulador para hacer funcionar sus radiadores de gas, las estufas son un importante añadido y un útil ‘plan B’ en caso de que el acceso a la electricidad se vuelva aún más incierto que ahora.

El local fue renovado por completo en 2023 tras la primera campaña rusa contra el sistema energético ucraniano y todas las estufas fueron reparadas, de manera que el personal pudiera recurrir a ellas en tiempos de necesidad.

Un alternativa valiosa

Mientras continúan los ataques contra el sistema energético, con los que Rusia pretende forzar a los ucranianos a ceder a causa del frío, las miles de estufas que todavía se encuentran en los apartamentos de Leópolis proporcionan a muchas familias una alternativa valiosa.

«Su diseño está muy bien pensado. No necesitan mucha leña para acumular el calor y emitirlo de forma regular durante muchas horas», explicó a EFE Vitali Averchuk, un médico de Leópolis, mientras metía unos leños traídos del campo en una elegante estufa.

Su familia la utiliza cada día en vista de que los cortes de luz duran últimamente hasta 12 horas, lo que mantiene los radiadores fríos, mientras que en el exterior las temperaturas han caído a mínimos de 17 grados bajo cero.

Aunque muchos propietarios de pisos retiraron las estufas en las últimas décadas, al considerarlas obsoletas, su uso ilustra el valor de disponer de varios sistemas independientes en casa, señala Averchuk.

Para él, es algo más que calor: «representa un vínculo con nuestra tradición europea».

Este tipo de estufas se instalaron en la mayoría de los apartamentos construidos en la época del fin de siglo, cuando Leópolis y otras ciudades del oeste de Ucrania eran parte del Imperio austrohúngaro y se hallaban en rápida expansión.

Elaboradas con diferentes diseños y con componentes procedentes de lo que es ahora Ucrania, Polonia, República Checa y Austria, se alimentaban principalmente de leña y de carbón, aunque en las décadas siguientes muchas fueron adaptadas para funcionar con gas, una alternativa que sin embargo es más cara que la leña.

Rusia también está atacando la infraestructura del gas y Ucrania aún necesita importar cerca de 4.000 millones de metros cúbicos, lo que implica que las estufas suponen una alternativa incluso en el peor escenario, si la población se queda sin electricidad y sin gas por largos periodos de tiempo.

Protegerse del frío

La situación en Leópolis no es tan grave como en Kiev, donde 3.000 bloques de viviendas permanecen sin calefacción debido a los ataques rusos contra el sistema centralizado.

Para calentar su apartamento en la capital ucraniana, Olga Bodnarovaska, una empresaria, coloca varios ladrillos en una sartén, cubiertos con una capa de arena, y los calienta a fuego lento sobre un hornillo de gas. Una vez que han acumulado suficiente calor, se los lleva al dormitorio.

«La familia de mi abuelo utilizaba este método para sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial», explicó a EFE.

Pese a los intentos rusos por sembrar el caos e intimidar a la población, los residentes aceptan con determinación la realidad e intentan seguir con sus vidas lo mejor que pueden.

«Nos adaptamos y la vida sigue», dice Bodnarovaska. «Los ucranianos han sobrevivido a muchas guerras y esta no será la excepción», subrayó.

Los meteorólogos predicen que las temperaturas inusualmente bajas podrían ascender por fin, lo que reducirá la carga sobre el maltrecho sistema energético. EFE

ra/cph/fpa

(foto/vídeo)