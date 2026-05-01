Esuatini reafirma sus lazos con Taiwán tras la cancelación del viaje de Lai

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Taipéi, 1 may (EFE).- Esuatini reafirmó sus lazos con Taiwán y aseguró que son inquebrantables tras la cancelación la semana pasada del viaje del presidente taiwanés, William Lai, a ese país africano, un episodio que Taipéi atribuyó a la presión de China.

La enviada especial del rey Mswati III y viceprimera ministra del país africano, Thulisile Dladla, trasladó ese mensaje durante una reunión con Lai este jueves en Taipéi, donde afirmó que «ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede romper un vínculo familiar» que, según dijo, se ha consolidado durante décadas, informó la agencia CNA.

Dladla señaló que las dificultades recientes, que derivaron en la suspensión del viaje presidencial, han reforzado la relación bilateral, que ha pasado de ser de «amistad» a una de «familia», al tiempo que reiteró el interés del monarca en que Lai visite el país en el futuro.

Por su parte, el presidente taiwanés aseguró que la visita de la delegación es una muestra de que la relación entre ambas partes «no se verá sacudida» por presiones externas y subrayó que ninguna de las dos cederá ante lo que calificó de «hegemonía».

La visita de Lai a Esuatini fue cancelada en vísperas de su salida después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo para el avión presidencial, una decisión que el Gobierno taiwanés vinculó a presiones de Pekín.

La última visita de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, con un viaje de la entonces mandataria Tsai Ing-wen al país africano, que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

Taiwán, que cuenta con tan solo doce aliados diplomáticos en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que considera la isla como una «parte inalienable» de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años. EFE EFE

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